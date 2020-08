Ospedale di Solofra, 11,5 milioni dalla Regione per il rilancio (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia una riunione convocata dal Presidente De Luca, alla quale hanno partecipato i sindaci dei Comuni del bacino di utenza del presidio ospedaliero di Solofra, per affrontare in maniera conclusiva e definitiva il piano di rilancio della struttura. L’Ospedale di Solofra deve continuare a servire il bacino di utenza della Valle dell’Irno, ma affinché ciò si realizzi pienamente è improcrastinabile la messa in sicurezza l’Ospedale. L’Azienda sta facendo un grande sforzo per accelerare i lavori di messa a norma. È pertanto necessario effettuare i lavori già programmati. La Regione ha stanziato circa 10 milioni di ... Leggi su anteprima24

Di qualche ora fa la notizia della convocazione da parte del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco di Solofra, Michele Vignola, per affrontare la questione relativa al pron ...

De Luca e Festa, prove di disgelo davanti al vescovo di Avellino

E glissa pure sulla vicenda dell'ospedale Landolfi Solofra (che da marzo ha il Pronto soccorso chiuso e per il quale sono stanziati oltre 10 milioni di euro per la riqualificazione). Argomento, però, ...

Di qualche ora fa la notizia della convocazione da parte del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco di Solofra, Michele Vignola, per affrontare la questione relativa al pron ...