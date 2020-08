Morto Sergio Tenente, vinse uno scudetto con il Milan: aveva 80 anni (Di lunedì 3 agosto 2020) Si è spento all’età di 80 anni l’ex calciatore Sergio Tenente. In Serie A ha vestito le maglie di Milan, con cui ha vinto uno scudetto, e Roma. Lutto in casa Ac Milan, dopo la morte dell’ex calciatore Sergio Tenente. Il centromediano vinse un campionato con i rossoneri nella stagione 1961-62, allenato dal leggendario Nereo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

