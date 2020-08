Londra, ex ministro Tory arrestato per stupro. E il partito fa spallucce (Di lunedì 3 agosto 2020) Erica Orsini È ai domiciliari, Scotland Yard non ne rivela il nome. Lo accusa un'impiegata del suo staff Un ex ministro dei Tory viene arrestato con l'accusa di violenza sessuale, ma il partito decide di non sospenderlo. Succede a Londra dove sabato un legislatore e parlamentare della forza di maggioranza è stato condotto in una stazione di polizia londinese perché accusato di stupro da una ex impiegata del suo staff. L'uomo, di cui Scotland Yard ha rivelato soltanto l'età (sulla cinquantina) è stato poi rilasciato su cauzione in attesa della fine dell'indagine aperta a suo carico. Nel breve comunicato diffuso dalla polizia si spiega che venerdì scorso gli agenti hanno ricevuto una denuncia relativa a quattro aggressioni avvenute tra ... Leggi su ilgiornale

