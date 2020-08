Juve-Lione, Sarri si gioca tutto: Agnelli ha già scelto il possibile sostituto! (Di lunedì 3 agosto 2020) ZIDANE JuveNTUS- Prova del nove per mister Sarri, il quale dovrà battere il Lione in maniera convincente per spegnere sul nascere il possibile addio al club bianconero in vista della prossima stagione. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, la conferma del tecnico bianconero passerà dalla prestazione della Juventus nella sfida decisiva contro il Lione, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Zidane Juventus, il sogno di Agnelli: ma occhio a Conte… Qualora dovesse prendere quota il possibile addio di Sarri, Zidane resta il sogno nel cassetto del presidente Agnelli, il quale vorrebbe puntare sul tecnico francese per il prossimo futuro. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

