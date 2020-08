Inter, Sanchez è tuo: il cileno firmerà un triennale, c'è l'accordo (Di lunedì 3 agosto 2020) Il tentativo nerazzurro di proseguire l'esperienza di Alexis Sanchez all'Inter è andato a buon fine, l'epilogo ha sorriso al club di Suning anche più del previsto: il cileno arriva a titolo definitivo alla corte di Antonio Conte. Genoa CFC v FC Internazionale - Serie A Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l'Inter e il Manchester United avrebbero limato gli ultimi dettagli trovando l'accordo definitivo. Sanchez risolverà il contratto coi Red Devils, gli inglesi risparmieranno una cifra... Leggi su 90min

