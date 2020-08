"Inchiesta inventata, cosa dicono davvero i sondaggi su Salvini e Meloni". Porro inchioda Repubblica con i suoi stessi dati (Di lunedì 3 agosto 2020) “Non riesco a credere a quello che si è inventato oggi Repubblica”. Così Nicola Porro nella sua zuppa quotidiana ha commentato l'Inchiesta su Matteo Salvini, che si sarebbe allontanato dal Nord. “Secondo Repubblica - ha continuato il giornalista - un terzo dei vecchi militanti, quelli legati a Bossi, non si iscrive più alla Lega e questo è un problema per l'ex ministro, al quale sembra che non gliene vada bene una. Addirittura Ezio Mauro sostiene che Salvini è incapace di scendere in campo da protagonista e lo avrebbe dimostrato in occasione del voto in Senato. Cioè se va a processo la colpa non è della bastardata fatta da chi ha voluto mandarcelo ma è di Salvini”. Eppure stesso su ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta inventata Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati Il Fatto Quotidiano Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati. C’è anche consigliere regionale

Si amplia l’inchiesta della procura di Napoli, sui Covid Center della Campania, il consigliere regionale della Campania Luca Cascone, un fedelissimo del presidente Vincenzo De Luca, e il presidente de ...

Cattolica assicurazioni, blitz dopo l’assemblea: inchiesta sulla gestione dei voti

Cattolica, la Procura di Verona apre un’inchiesta sulla gestione del voto nelle assemblee. Nuovo clamoroso sviluppo nel difficile passaggio che sta vivendo la società assicurativa veronese. Nemmeno il ...

Si amplia l’inchiesta della procura di Napoli, sui Covid Center della Campania, il consigliere regionale della Campania Luca Cascone, un fedelissimo del presidente Vincenzo De Luca, e il presidente de ...Cattolica, la Procura di Verona apre un’inchiesta sulla gestione del voto nelle assemblee. Nuovo clamoroso sviluppo nel difficile passaggio che sta vivendo la società assicurativa veronese. Nemmeno il ...