Hannibal, Bryan Fuller: "I produttori volevano John Cusack o Hugh Grant, ho dovuto lottare per Mads Mikkelsen" (Di lunedì 3 agosto 2020) Bryan Fuller ha dovuto combattere coi produttori per avere Mads Mikkelsen nel ruolo di Hannibal Lecter, il network voleva un nome di richiamo come John Cusack o Hugh Grant. Il creatore di Hannibal, Bryan Fuller, ha commentato il braccio di ferro con i produttori dello show che volevano John Cusack o Hugh Grant nel ruolo di Hannibal Lecter e non apprezzavano l'idea di avere il meno noto Mads Mikkelsen nel ruolo di protagonista. Bryan Fuller ha rievocato il lungo processo ... Leggi su movieplayer

Bryan Fuller ha rievocato il lungo processo di casting di Hannibal nel corso di un'intervista a Collider in cui ha rivelato: "C'è stata un po' di confusione per il casting di Hannibal Lecter, abbiamo ...

Hannibal è approdato su Netflix e sta facendo molto parlare di se per la sue scene violente e psicologicamente sconvolgenti. In attesa di una quarta stagione ancora incerta, Bryan Fuller ha raccontato ...

