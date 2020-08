Faceva abusare i suoi figli piccoli in cambio di spicci: tra i clienti un carabiniere (Di lunedì 3 agosto 2020) Madre fa abusare i suoi bimbi per 20 euro: “I bimbi erano messi in fila per essere abusati”. Tra gli imputati al processo in corso di svolgimento, c’è anche un carabiniere. La follia pedofila, la disgrazia di una madre povera senza scrupoli e amore per i figli. Una divisa addosso prima di abusare di un bimbo o due bimbe dai 3 ai 7 anni. Ci sono tutti i contorni per una storia che sarebbe difficile raccontare anche in un libro dell’orrore. Purtroppo, però, è tutto maledettamente vero, teatro della vergogna: Siracusa. “I bimbi erano messi in fila per essere abusati”. È una delle numerose testimonianze al processo che si sta celebrando sulle violenze sessuali nei confronti di tre piccole vittime, tre bimbi di 3, 4 e 7 ... Leggi su chenews

fanpage : Tre bambini, di 3, 4 e 7 anni, venivano messi in fila per essere abusati. Una vicenda raccapricciante - PaolaTacconi : RT @3Figlio: Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi x 20 euro: I piccoli aspettavano in fila 1a di essere abusati a turno. Tra i clienti… - 007Vincentxxx : RT @3Figlio: Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi x 20 euro: I piccoli aspettavano in fila 1a di essere abusati a turno. Tra i clienti… - simonavitelli60 : RT @P_M_1960: 'Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi per 20 euro: I piccoli aspettavano in fila prima di essere abusati a turno. Tra i cl… - Lucilla_888 : RT @Lunadargento5: Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi per 20 euro: 'Piccoli aspettavano in fila' -

Ultime Notizie dalla rete : Faceva abusare Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi per 20 euro: “Piccoli aspettavano in fila” Fanpage.it Abuso di alcol e giovani: il weekend finisce al pronto soccorso.

I giovani arrivano in ospedale con cefalea, nausea, vomito, confusione mentale, vertigini, sintomi psicotici. E i medici del pronto soccorso di Frosinone ne vedono parecchi di ragazzini arrivare con q ...

La tortura nell’Italia di oggi: dopo la legge è necessario creare anche una nuova cultura

Roma – L’Associazione Antigone diffonde un e-book sulla Tortura nell’Italia di oggi. Lo fa per approfondire un reato in vigore in Italia solo dal 2017 e per il quale è necessario creare una cultura di ...

I giovani arrivano in ospedale con cefalea, nausea, vomito, confusione mentale, vertigini, sintomi psicotici. E i medici del pronto soccorso di Frosinone ne vedono parecchi di ragazzini arrivare con q ...Roma – L’Associazione Antigone diffonde un e-book sulla Tortura nell’Italia di oggi. Lo fa per approfondire un reato in vigore in Italia solo dal 2017 e per il quale è necessario creare una cultura di ...