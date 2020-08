Deal With It: Gabriele Corsi apre la stagione il 31 agosto sul Nove (Di lunedì 3 agosto 2020) Deal With It Tocca a Gabriele Corsi aprire la nuova stagione televisiva. Il conduttore sarà nuovamente alla guida di Deal With It – Stai al Gioco, a partire da lunedì 31 agosto alle 20:30 sul Nove. Il programma, che ha debuttato lo scorso autunno, torna dopo il buon riscontro di pubblico (picchi superiori a 500.000 telespettatori e al 2% di share) della prima stagione, già replicata nella prima parte dell’anno sempre in access prime time.A svelare ufficialmente la data di inizio degli episodi inediti è il promo del programma, pubblicato sui social del Nove e prontamente ripreso da Gabriele Corsi. Quest’ultimo lo ha postato ... Leggi su davidemaggio

meowngi_com : @MO0NTAEGI hai tutto twt contro deal with it abbiamo ragione noi - breakupwithgod : ariana le ha lasciate perché sono dei flop unici? lmao ormai non se le caga più nessuno deal with it - BF_Servizi : Il distanziamento sociale è ancora una necessità, BF Servizi vi offre un catalogo di prodotti per fronteggiare l’em… - romncelandia : Oggi sono pesante scusate! Modd swings! Non avevo il ciclo da Marzo not used to deal with it! Mi eclisso e non post… - miookaeri : i can’t deal with chu wanning infortunato, affamato e trascurato baby ti preparo tutto il cibo non spicy che vuoi l… -

Ultime Notizie dalla rete : Deal With Ronald Jackson agrees to deal with BG Göttingen Sportando Startup, per talenti innovazione call for ideas di Agrofood Bic

Roma, 3 ago. (askanews) - Agrofood BIC S.r.l. (Business Innovation Center), un polo di innovazione aperta multi-azienda che lavora da gennaio 2019 su scala nazionale e internazionale per cogliere e va ...

L’acceleratore Agrofood Bic investe 500.000 euro per sostenere le startup

L’Europa ha lanciato da pochi mesi la grande e ambiziosa sfida del Green deal europeo con un bazooka da 20 miliardi per sostenere le biotecnologie in agricoltura e favorire le coltivazioni biologiche.

Roma, 3 ago. (askanews) - Agrofood BIC S.r.l. (Business Innovation Center), un polo di innovazione aperta multi-azienda che lavora da gennaio 2019 su scala nazionale e internazionale per cogliere e va ...L’Europa ha lanciato da pochi mesi la grande e ambiziosa sfida del Green deal europeo con un bazooka da 20 miliardi per sostenere le biotecnologie in agricoltura e favorire le coltivazioni biologiche.