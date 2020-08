Daydreamer in pausa la settimana di Ferragosto. Raddoppiano le repliche de Il Segreto (Di lunedì 3 agosto 2020) Demet Ozdemir e Can Yaman - Daydreamer pausa di Ferragosto per Daydreamer – Le Ali del Sogno. Le avventure di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir), i protagonisti della telenovela turca, si interromperanno venerdì 7 agosto per un piccolo break estivo. L’appuntamento campione d’ascolti riprenderà lunedì 17 agosto nel consueto orario delle 14.45. Per sopperire alla mancanza di Daydreamer, Canale 5 ha così pensato di raddoppiare gli appuntamenti con le repliche de Il Segreto. Con questa modifica momentanea del palinsesto, le storie di Puente Viejo con Pepa (Megan Montaner) e Tristan (Alex Gadea) saranno quindi in onda dalle 14.45 alle 16.30 circa. Nulla cambia invece per Una Vita, che verrà trasmessa – ... Leggi su davidemaggio

