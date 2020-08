Cinquestelle e spauracchio MES: Conte dirà sì dopo le regionali? (Di lunedì 3 agosto 2020) Non sembra essere bastato il buon risultato portato a casa con il Recovery Fund a calmare gli animi del Movimento Cinquestelle che vuole disinnescare ad ogni costo la “bomba” MES, pronta invece a esplodere da un momento all’altro. Il “fantasma” del Fondo Salva Stati – nonostante le smentite (vere o di facciata?) continua ad aleggiare insieme ai timori di una bella fetta di pentastellati, spaventati – secondo la ricostruzione di Italia Oggi – che il sì del Presidente del Consiglio Conte potrebbe arrivare subito dopo le elezioni regionali. MES? SI’, NO, FORSE – E’ cosa nota che il Premier ha sempre definito, pubblicamente e in più occasioni, il Mes uno strumento modesto e che all’Italia sarebbe servito ben altro per ... Leggi su quifinanza

Cinquestelle e spauracchio MES: Conte dirà sì dopo le regionali?

Non sembra essere bastato il buon risultato portato a casa con il Recovery Fund a calmare gli animi del Movimento Cinquestelle che vuole disinnescare ad ogni costo la “bomba” MES, pronta invece a ...

