Calciomercato Udinese – De Paul uomo mercato, Milan e Juventus sulle sue tracce (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ sicuramente Rodrigo De Paul “l’uomo copertina” dell’Udinese, nonchè pezzo pregiato e corteggiato da diversi anni vista l’importanza che il fantasista argentino ha avuto con la maglia dei friulani. A 26 anni il calciatore lascerà Udine, dove risiede oramai dal 2016, dove fu acquistato dal Valencia per 3 milioni di euro, essendo oramai arrivato ad un percorso di maturazione pressochè completa: l’argentino ha recentemente confessato che è arrivato il momento di provare una nuova esperienza, e che deve molto sia alla città che alla società che lo ha valorizzato e “coccolato” dagli inizi. Le sue ultime dichiarazioni sono emblematiche: “Sento che questo capitolo è chiuso, che sono pronto e mi vedo a lottare per traguardi ... Leggi su giornal

DiMarzio : Il centrocampista annuncia la fine del suo ciclo all'#Udinese - OutsiderCM : @sscnapoli e @Udinese_1896 stanno lavorando ad un maxi scambio, #FOFANA E #DEPAUL IN CAMCIO DI #PETAGNA PIU' CONGUA… - FabioGatto10 : #DePaul saluta l'#Udinese e spera di restare in Italia, vuole lottare per la Champions o per lo scudetto.… - Febbiannera1896 : Nell'ultima di campionato l'Udinese vince in trasferta contro il Sassuolo, una delle squadre più in forma del momen… - Fprime86 : RT @cmdotcom: La promessa dell'#Udinese, il feeling con #Maldini e l'interesse della #Juve: #DePaul si è messo sul mercato -