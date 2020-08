Bye bye anello, Andrea Damante e Giulia De Lellis: notato il particolare? (Di lunedì 3 agosto 2020) Un Damante non è per sempre. Adesso la foto di Giulia De Lellis senza l'anello (regalato da Andrea) diventa un caso. “Si sono mollati”, racconta una fonte anonima che conosce bene Damante e Giulia De Lellis. Insomma, oltre all'addio, lei avrebbe rinunciato pure all'anello. E lo si può notare dalle ultime foto sui social. La “super coppia scoppia”: terremoto nel mondo del gossip dopo la loro reunion che ha animato i fan. Dodici foto senza selfie insieme: due indizi fanno una prova, se sommiamo anche il particolare dell'anello. Tra la De Lellis e Damante questa crisi potrebbe essere il capitolo finale di una favola giunta ai titolo di ... Leggi su iltempo

plutoxjimin : lo amo così tanto bye - choutzulna : HAHAHAHAHHAHA JSDHBSJDH BYE @lnayves you see this?! - Love_Atiny9 : Stavo guardando gli ateez su vlive, esce il faccione di Eunhyuk e il mio cuoricino ha fatto bye bye - s_tamburini : Premio Pane&Volpe. Arrestata la chef stellata Patrizia Di Benedetto: furto di luce per il suo ristorante 'Bye bye… - delfino1169 : @m47p3 Chiamasi passato infelice e lui sapeva solo renderla triste e cornificarla dalla mattina alla sera senza rispettarla infatti bye bye -

Terzo appuntamento, domani 4 agosto, all’Arena del Mare di Salerno con la XXXII edizione del Premio Charlot. Un appuntamento che vedrà salire sul palcoscenico prima la cantautrice Anna Capasso che pre ...

I Carabinieri hanno trovato un magnete sotto al contatore Enel del ristorante stellato Bye Bye Blues di Mondello, uno dei più rinomati di Sicilia. La titolare Patrizia Di Benedetto è stata arrestata e ...

