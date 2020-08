Valdidentro, gli evacuati restano fuori. "Attesi forti temporali" (Di domenica 2 agosto 2020) Valdidentro, Sondrio,, 2 agosto 2020 - " La mia ordinanza di evacuazione resta in vigore. E lo rimarrà, probabilmente, sino a martedì compreso, viste le previsioni meteo tutt'altro che rosee. Sono ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Valdidentro gli

Il Giorno

Lo dice il sindaco di Valdidentro, Massimiliano Trabucchi: «Ora però le briglie, che hanno fatto il proprio dovere, sono piene e bisogna intervenire per svuotarle, perché in caso di nuovi smottamenti ...Trentacinque le persone evacuate, per precauzione, fra Curvalta, Pini e Molina di Valdidentro, e altre otto persone evacuate in Val Campello a Bormio. Serata di passione in Alta Valtellina, dove il ma ...