Temptation Island Vip, i fratelli Rodriguez non ci saranno: il passo indietro e le ultime indiscrezioni sul cast (Di domenica 2 agosto 2020) Cecilia o Jeremias Rodriguez nel cast di Temptation Island Vip? Giuseppe Candela ha scritto l'indiscrezione lanciata da molti siti e blog ma, a quanto pare, sarebbe stata solamente una battuta per via del gossip estivo di questi mesi interamente concentrato su Belen. Temptation Island, i fratelli Rodriguez non ci saranno "Portiamoci avanti per settembre: Marcuzzi...

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - eliadallaglio : RT @gloquenzi: Dove si impara che per autosputtanarsi ci vuole il fegato (e la bravura) di mille sputtanatori Siamo state tutte Antonella… - Pomegranate182 : Comunque Temptation Island è un programma molto educativo. Insegna a riconoscere le relazioni tossiche e ragionare un po' LOL - gasoline_grima5 : Siamo state tutte Antonella Elia, e io sono qui a sputtanarmi per dire a lei e alle altre che se ne esce. -