Strage di Bologna, la verità sul super-testimone: "Mambro e Fioravanti in cella per la bugia di mio padre" (Di domenica 2 agosto 2020) «Papà, ma c'era bisogno di fare tutto 'sto casino su Bologna?». «Non ho potuto fare altrimenti, l'ho fatto per voi». Febbraio 2002, Massimo Sparti è in punto di morte e dal suo letto risponde così alla domanda del figlio Stefano. Il «casino su Bologna», Massimo lo aveva fatto quando riferì di aver ricevuto una visita di Francesca Mambro e Valerio Fioravanti due giorni dopo lo scoppio della bomba alla stazione. I due lo avevano cercato per procurarsi un documento falso per la Mambro. Fioravanti invece non aveva timore di essere riconosciuto, perché, confidò a Sparti, a Bologna era vestito da turista tedesco, «da tirolese» precisò Sparti incalzato dal giudice. In occasione di ... Leggi su iltempo

