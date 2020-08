Silent Hill sta per tornare? Konami apre un nuovo account Twitter ufficiale (Di domenica 2 agosto 2020) Silent Hill non sarà più il titolo horror più in voga del momento, ma questo non significa che non abbia un nutrito numero di fan ancora attivi.La saga di Konami non vede un nuovo episodio dal lontano 2012, quando vennero pubblicati Silent Hill Downpour per PC e console e Silent Hill Book of Memories per PSVita. Il progetto di reboot, noto come Silent Hills e guidato da Hideo Kojima e del Toro, sfortunatamente andò in fumo con l'uscita dalla compagnia dello sviluppatore nipponico.Da quel momento, Silent Hill diventò un banale nome da associare a macchine pachinko esclusive per il Giappone e un prestigioso DLC per Dead By Daylight. Tante comparsate ma ... Leggi su eurogamer

