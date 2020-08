Serie A, 38a giornata: il Genoa si salva, Lecce retrocesso in B (Di domenica 2 agosto 2020) Termina ufficialmente il campionato 2019/2020 di Serie A.Dopo i tanti big match giocati nella giornata di ieri e la sfida tra SPAL e Fiorentina del pomeriggio, questa sera si sono giocate le ultime quattro partite valide per la trentottesima e ultima gironata di campionato.Il Genoa batte il Verona e vince anche il duello a distanza con il Lecce: la doppietta di Sanabria e Romero (poi espulso nel corso del secondo tempo), regalano a Davide Nicola e al presidente Preziosi una salvezza last-minute.Retrocessione amara per il Lecce, che non riesce a battere il Parma in una folle gara giocata al Via del Mare: i ducali si portano due volte in vantaggio con l'autogol di Lucioni e la rete di Caprari, ma i padroni di casa riescono a riportare il risultato in parità con i gol di Barak e Meccariello. Nel ... Leggi su mediagol

