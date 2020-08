Rigori 2019/2020: Lazio regina, Inter con meno rigori contro (Di domenica 2 agosto 2020) La stagione di Serie A 2019/2020 si è ufficialmente conclusa e ora è arrivato il tempo di fare dei bilanci. Una delle caratteristiche più rilevanti di quest’annata è sicuramente l’elevato numero di calci di rigore assegnati, complice probabilmente il cambio di regolamento inerente i falli di mano in area di rigore. LA CLASSIFICA FINALE DEI rigori A FAVORE E contro La Lazio del capocannoniere, nonché nuova Scarpa d’oro, Ciro Immbile, è la squadra ad averne avuti di più a proprio favore, ben 18, seguita a sorpresa dalle due formazioni che si sono contese la salvezza fino all’ultimo turno, ovvero Genoa e Lecce; un altro dato che salta subito agli occhi è quello relativo all’Udinese che non ne ha ... Leggi su sportface

