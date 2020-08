Ponte di Genova - Le tappe di un cammino lungo (quasi) due anni - FOTO GALLERY (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo quasi due anni dal crollo del Ponte Morandi, in cui hanno perso la vita 43 persone, il nuovo viadotto Genova San Giorgio questo il suo nome verrà inaugurato nel pomeriggio del 3 agosto con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un'esibizione delle Frecce Tricolori. Nonostante le polemiche politiche e il braccio di ferro tra il governo e Atlantia, la holding che attualmente controlla Autostrade per lItalia, a Genova (e non solo) è giunto il momento di ripartire. Anche perché, senza dimenticare ciò che è stato, la città non si è mai veramente fermata in questo difficile 2020. Dalla tragica mattina del 14 agosto a oggi, ripercorriamo nella nostra galleria di immagini le tappe di un difficile ... Leggi su quattroruote

