Palermo, tutto pronto per il ritiro: dal protocollo anti-Covid alle iniziative a Petralia Sottana. I dettagli (Di domenica 2 agosto 2020) tutto pronto per il ritiro a Petralia SottanaL'edizione odierna del Giornale di Sicilia apre così, delineando i passi del Palermo verso la preparazione pre-stagionale presso il borgo madonita. Il ritiro inizierà presumibilmente dopo ferragosto, anche se non sono ancora state ufficializzate le date. Seppur manchino ancora allenatore e rinforzi, a Petralia Sottana sembrano essere tutti pronti ad accogliere i rosanero. Diverse le iniziative organizzate in paese. Tra queste, ci sarà lo Street Soccer. Il torneo, organizzato anche lo scorso anno, in questa edizione non avrà tuttavia come protagonisti i tesserati rosanero.FOTO Palermo, Petralia ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Palermo, tutto pronto per il ritiro: dal protocollo anti-Covid alle iniziative a Petralia Sottana. I dettagli… - Mediagol : #Palermo, tutto pronto per il ritiro: dal protocollo anti-Covid alle iniziative a Petralia Sottana. I dettagli… - ricciomarino : RT @Rodica30889717: GRAZIE A GIANCARLO CANCELLIERI E A TUTTO M5S PER RIUNIRCI LA SICILIA ????????????????? A PROMESSO CHE IL TRATO SUL L'AUTOSTR… - FelicityTronch : Ciao Matteo #Renzi puoi spiegare ai tuoi fans decorticati il potenziale criminogeno del tuo emendamento che vorrest… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. Dirigenti, cambia (quasi) tutto. Un'area dedicata ai cimiteri' -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tutto Palermo, video hard: l’incubo corre in chat le giovanissime finiscono nella rete La Repubblica Ultimate Tennis Showdown e Ladies Open di Palermo: il programma di domenica 2 agosto

Secondo e ultimo weekend per la seconda “serie” dell’Ultimate Tennis Showdown, l’esibizione alternativa ideata da Patrick Mouratoglou che sta sperimentano regole totalmente innovative per il tennis. N ...

Sicilia: assessore Cordaro, ‘cordoglio per morte operaio forestale’

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – “Esprimo profondo cordoglio per la morte dell’operaio del Corpo Forestale a San Filippo Superiore (Messina), Paolo Todaro, mentre stava lavorando per spegnere un incendio ...

Secondo e ultimo weekend per la seconda “serie” dell’Ultimate Tennis Showdown, l’esibizione alternativa ideata da Patrick Mouratoglou che sta sperimentano regole totalmente innovative per il tennis. N ...Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – “Esprimo profondo cordoglio per la morte dell’operaio del Corpo Forestale a San Filippo Superiore (Messina), Paolo Todaro, mentre stava lavorando per spegnere un incendio ...