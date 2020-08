Nocera, incendio sulla collina San Mauro per via di un fulmine (Di domenica 2 agosto 2020) Fiamme nel salernitano: incendi a Palinuro e Polla, si indaga 2 August 2020 A fuoco, ieri, diversi ettari di vegetazione sulla collina San Mauro di Nocera Inferiore: a causa di un fulmine, infatti, la ... Leggi su salernotoday

TrafficoA : Nocera-Castel San Giorgio - Incendio A30 Caserta-Salerno Incendio tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio - muoversincampan : Sull'A30 Caserta Salerno attenzione al fumo provocato da un incendio esterno alla carreggiata tra Nocera Pagani e C… -

Tanta paura, a Nocera Inferiore, per un incendio divampato sulla collina di San Mauro. A generare le fiamme, secondo protezione civile ed esperti che hanno raggiunto una zona poco distante da quella d ...Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di in Via Barbarulo a Nocera Inferiore. Una grossa colonna di fumo nero e denso si è innalzata tra i palazzi, diventando rapidamente visibile in divers ...