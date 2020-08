Nba, successo per i Thunder di Gallinari. Melli perde contro i Clippers (Di domenica 2 agosto 2020) Nella notte di Nba spicca un risultato a sorpresa. I Los Angeles Lakers, infatti, sono stati sconfitti dai campioni in carica, i Toronto Raptors per 107-92. Decisivo il finale con Lowry e compagni che ... Leggi su corrieredellosport

e_franceschini : RT @simonasiri: Un'immagine pazzesca, tutti i giocatori e gli allenatori delle squadre di New Orleans e dello Utah si inginocchiano durant… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Lowry punisce i Lakers, Warren pazzesco da 53 punti: Kyle Lowry con 33 punti guida i Ra… - vitti2173 : RT @simonasiri: Un'immagine pazzesca, tutti i giocatori e gli allenatori delle squadre di New Orleans e dello Utah si inginocchiano durant… - Lupo1960 : RT @simonasiri: Un'immagine pazzesca, tutti i giocatori e gli allenatori delle squadre di New Orleans e dello Utah si inginocchiano durant… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: Prima occhiata alla maglia di @gallinari8888, che debutta a Disney World alle 21:30 italiane in Thunder-Jazz. Al posto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba successo Nba, successo per i Thunder di Gallinari. Melli perde contro i Clippers Corriere dello Sport Basket: Nba, Bucks a valanga su Boston, Harden show 49 punti

Pronta risposta dei Bucks ai Lakers nella seconda giornata di campionato Nba dopo la pandemia. La formazione di Milwaukee, trascinata da uno strepitoso Giannis Antetokounmpo ha piegato i Boston Celtic ...

Hockey: NHL, successo degli Hurricanes

Dopo la NBA, anche la NHL ha ripreso il suo corso con la vittoria dei Carolina Hurricanes sui New York Rangers nella prima sfida della serie al meglio delle cinque per qualificarsi ai playoff. Nella b ...

Pronta risposta dei Bucks ai Lakers nella seconda giornata di campionato Nba dopo la pandemia. La formazione di Milwaukee, trascinata da uno strepitoso Giannis Antetokounmpo ha piegato i Boston Celtic ...Dopo la NBA, anche la NHL ha ripreso il suo corso con la vittoria dei Carolina Hurricanes sui New York Rangers nella prima sfida della serie al meglio delle cinque per qualificarsi ai playoff. Nella b ...