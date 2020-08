Llorente e Ounas sono stati promessi al Benevento (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo l’acquisto di Osimhen il Napoli adesso ha come missione quella di vendere gli esuberi per rientrare degli importi spesi e soprattuto per snellire la rosa e il monte ingaggi. Tra i calciatori in uscita ci sono sicurante Llorente, oramai fuori dai progetti di Gattuso, e Ounas, di rientro dal prestito al Nizza. Secondo quanto riporta Tuttosport entrambi i calciatori sarebbero stati promessi al Benevento. Il quotidiano, infatti, scrive che i due azzurri sarebbero stati promessi al sodalizio sannita del presidente Vigorito in cambio di una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. Tra i due club c’è grande amicizia e non va dimenticato che nel Benevento gioca un altro Insigne, ovvero Roberto, fratello di Lorenzo. ... Leggi su ilnapolista

Andesa63 : RT @napolista: #Llorente e #Ounas sono stati promessi al #Benevento - ilNapolista - napolista : #Llorente e #Ounas sono stati promessi al #Benevento - ilNapolista - MundoNapoli : Napoli,Llorente e Ounas permanenza difficile - cn1926it : Ts – #Ounas verso il Benevento. Con lui anche #Llorente: i dettagli - TUTTOB1 : Benevento, Ounas e Llorente promessi sposi -