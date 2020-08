Lecce-Parma: Cornelius trova il gol a porta sguarnita (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Tris gialloblù in apertura di frazione. Comincia il secondo tempo e al Via del Mare il Parma torna avanti per 2-3. Dopo il tentativo di rimonta del Lecce sono gli ospiti a rimettere la testa davanti grazie alla rete di Cornelius. Gol praticamente a porta sguarnita, segnato in spaccata, dall’attaccante gialloblù su assist di Barillà. Leggi su sportface

