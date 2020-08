Juventus, un altro ko: Sarri non vince, il Lione spaventa (Di domenica 2 agosto 2020) . Ora i bianconeri dovranno reagire soprattutto in Champions League Un’altra sconfitta. Contava poco dal punto di vista della classifica, ma i bianconeri hanno rimediato la settima sconfitta ed è sta persa l’imbattibilità in casa, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Maurizio Sarri – si legge – non sa più vincere. Arriva un altro ko ed ora il Lione fa davvero paura. La Juventus deve assolutamente reagire in vista degli ottavi di Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

