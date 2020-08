Infortunio Criscito: le condizioni del capitano del Genoa (Di domenica 2 agosto 2020) , uscito anzitempo durante la gara contro l’Hellas Verona Tegola per il Genoa durante il match salvezza contro l’Hellas Verona. I rossoblù hanno dovuto rinunciare a Domenico Criscito per un Infortunio al soleo della gamba sinistra. Il capitano ha lasciato il campo al 23′ del primo tempo zoppicando. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per valutare l’entità del guaio muscolare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Genoa, infortunio per Criscito: Il Genoa perde il suo capitano, Domenico... - alegenoatw : 21' Criscito esce per infortunio al suo posto Barreca #GenoaHellasVerona #AléGenoa ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Criscito Genoa, infortunio per Criscito: al suo posto Barreca FantaMaster Genoa – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso 5-0 sul campo del Sassuolo e ora in classifica sono quartultimi con 36 punti, ad una sola lunghezza dal Lecce, terzultimo: quindi, come l’anno ...

Genoa, la probabile formazione e i convocati contro il Verona

L'attaccante paraguaiano scalpita per giocare, ma è reduce da un infortunio e mister Nicola valuterà con attenzione se rischiarlo dal 1' minuto o preferirgli Pinamonti in coppia con Pandev. Nell'11 di ...

Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso 5-0 sul campo del Sassuolo e ora in classifica sono quartultimi con 36 punti, ad una sola lunghezza dal Lecce, terzultimo: quindi, come l’anno ...L'attaccante paraguaiano scalpita per giocare, ma è reduce da un infortunio e mister Nicola valuterà con attenzione se rischiarlo dal 1' minuto o preferirgli Pinamonti in coppia con Pandev. Nell'11 di ...