In vacanza dal padre che lo fa drogare e bere: muore 25enne (Di domenica 2 agosto 2020) Giorgio Ventrella, scrittore e tossicodipendente, ha probabilmente ucciso suo figlio, deceduto dopo un mix di droga e alcol. Ironia della sorte: in un libro, Il mio quartiere, scritto nel 2007 e dedicato al figlio allora dodicenne, aveva raccontato in prima persona l’esperienza della droga e aveva lanciato un messaggio di speranza. Speranza vana, perchè Giorgio Ventrella dal maledetto tunnel della droga, probabilmente non è mai uscito. E a quel figlio al quale ha dedicato parole e speranza, ha dato un mix di alcol e droga che lo ha ucciso. A 25 anni. E’ successo a Lido di Camaiore, in un appartamento di via Don Minzoni. Quel figlio, Samuele Ventrella, aveva compiuto da poco 25 anni ed è morto probabilmente per un cocktail di alcol e droga mentre il padre, Gerardo Ventrella, 54 anni, è ricoverato in gravissime ... Leggi su chenews

