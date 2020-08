I cardinali contro Bergoglio per la “resa” su Santa Sofia (Di domenica 2 agosto 2020) Caro direttore, il nuovo sultano Erdogan, che ha riconvertito in moschea l'ex basilica di Santa Sofia di Istanbul, sta squassando il sempre più precario equilibrio tra papa Bergoglio ed il suo collegio cardinalizio. Tiepida è stata giudicata la reazione di Francesco, scolpita, dopo giorni di silenzio assordante, dalle sole tre parole “sono molto addolorato”, rinvigorendo così quei dissensi sul suo pontificato che scuotono la Chiesa di Roma. E non è certo un caso se il Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ha preferito lasciare i Sacri Palazzi e andare a trovare la mamma in Veneto per non alimentare ulteriori polemiche. Ma la mossa del premier turco, ci si chiede, è solo una provocazione al mondo della cristianità per imporre la propria visione, religiosa e ... Leggi su nicolaporro

Caro direttore, il nuovo sultano Erdogan che ha riconvertito in moschea l'ex basilica di Santa Sofia di Istanbul sta squassando il sempre più precario equilibrio tra Papa Bergoglio ed il suo collegio ...

