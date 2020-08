Gemelli uccisi dal padre, l’uomo non li aveva sedati prima di strangolarli (Di domenica 2 agosto 2020) Gemelli uccisi dal padre, l’uomo non li aveva sedati prima di strangolarli. Ulteriori elementi emergono sulla tragica vicenda avvenuta il 27 giugno scorso nella provincia di Lecco. I bimbi di 12 anni, Elena e Diego, sono stati uccisi brutalmente dal padre. Nuovi elementi sulla vicenda emergono dall’esame tossicologico condotto sui corpi dei bambini. Leggi anche … L'articolo Gemelli uccisi dal padre, l’uomo non li aveva sedati prima di strangolarli è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Gemelli uccisi dal padre, l’uomo non li aveva sedati prima di strangolarli. Ulteriori elementi emergono sulla tragica vicenda avvenuta il 27 giugno scorso nella provincia di Lecco. I bimbi di 12 anni, ...

