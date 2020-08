F1 GP Gran Bretagna, team principal Red Bull: “Verstappen rischiava di non terminare la gara” (Di domenica 2 agosto 2020) Il team principal della Red Bull Christian Horner ha commentato la strategia adottata nel GP di Gran Bretagna 2020, che ha visto Max Verstappen chiudere al secondo posto dietro Lewis Hamilton. “Max si era lamentato via radio delle vibrazioni. Dopo la foratura di Bottas abbiamo deciso di richiamarlo ai box, sia perché non era certo che avrebbe portato a termine la gara sia perché il vantaggio su Leclerc era ampio – riporta speedweek.com – Senza la sosta avremmo potuto chiudere al primo posto così come avremmo potuto non terminare il Gran Premio. La fortuna ha aiutato Hamilton, ma l’unica cosa che conta è che ha vinto, perciò gli facciamo i complimenti“. Leggi su sportface

ScuderiaFerrari : Ecco il debrief del nostro @marc_gene sul Gran Premio di Gran Bretagna. #BritishGP ???? #essereFerrari ?? - SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - SkySportF1 : .@LewisHamilton vince in modo CLAMOROSO a Silverstone! ?? Sfuma la doppietta @MercedesAMGF1, #Leclerc sul podio! I r… - hzacaula : RT @ScuderiaFerrari: Ecco il debrief del nostro @marc_gene sul Gran Premio di Gran Bretagna. #BritishGP ???? #essereFerrari ?? - Italpress : Gp Gran Bretagna, Isola “Gara influenzata da safety car” -