Duomo di Siena: dal 17 agosto scopertura del Pavimento (Di domenica 2 agosto 2020) “Come in cielo così in terra”: dal 17 agosto al 7 ottobre la scopertura straordinaria del Pavimento del Duomo di Siena Dal 17 agosto al 7 ottobre l’Opera della Metropolitana di Siena scopre il magnifico Pavimento marmoreo della Cattedrale di Siena. Un “cammino sicuro” anche per i visitatori che potranno ammirare di nuovo il Pavimento… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

FMongodi : RT @govi47: #Immagini Una bellezza infinita! Il Duomo di Siena, la mia città natale! @CasaLettori - lunalaralea : RT @Chigiana: Uscire dai teatri per portare l’orchestra al pubblico, riportare la musica a muoversi libera nell’aria. Sotto il Duomo di Sie… - Cataldi_Rettore : RT @Chigiana: Uscire dai teatri per portare l’orchestra al pubblico, riportare la musica a muoversi libera nell’aria. Sotto il Duomo di Sie… - VillegasRetes : RT @FrankCapitone: #ViRaccontoLItalia ...Al più bello et al più grande e magnifico pavimento che mai fusse stato fatto...» Giorgio Vasari… - stefano617 : RT @Chigiana: Uscire dai teatri per portare l’orchestra al pubblico, riportare la musica a muoversi libera nell’aria. Sotto il Duomo di Sie… -

Ultime Notizie dalla rete : Duomo Siena Scoperto anche quest'anno il Pavimento del Duomo di Siena, da agosto a ottobre Finestre sull'Arte Siena, cambia l’orario di alcune manutenzioni alla rete idrica in programma il 4 agosto

La variazione di orario concordata tra AdF e Amministrazione comunale nell’ottica di ridurre il più possibile gli eventuali disagi Cambia l’orario di alcune manutenzioni in programma martedì 4 agosto ...

MUSICA POST COVID, LA PROMESSA DI DRIGO: “PRESTO I NEGRITA A SUONARE A SIENA”

Per i Negrita il tour celebrativo di 25 anni di carriera si era interrotto bruscamente, a causa della pandemia, a Montecatini. Era il 29 febbraio e in Italia stava per iniziare il lockdown. Concerti e ...

La variazione di orario concordata tra AdF e Amministrazione comunale nell’ottica di ridurre il più possibile gli eventuali disagi Cambia l’orario di alcune manutenzioni in programma martedì 4 agosto ...Per i Negrita il tour celebrativo di 25 anni di carriera si era interrotto bruscamente, a causa della pandemia, a Montecatini. Era il 29 febbraio e in Italia stava per iniziare il lockdown. Concerti e ...