Cocciaretto-Hercog in tv: data, orario e diretta streaming Wta Palermo 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Elisabetta Cocciaretto e Polona Hercog si sfidano al primo turno del Wta International di Palermo 2020. La giovanissima azzurra è pronta a mettersi in mostra e cerca l’impresa contro la talentuosa slovena. La partita, che non dovrebbe essere visibile su Supertennis Tv e nemmeno in streaming, è in programma nella giornata di lunedì 3 agosto come secondo match dalle ore 16:00 (dopo Siegemund-Begu). Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Cocciaretto Hercog Cocciaretto-Hercog in tv: data, orario e diretta streaming Wta Palermo 2020 Sportface.it Palermo day 1, in campo Cocciaretto, Errani e Paolini

Sarà la sfida tra Donna Vekic, croata, testa di serie n. 6 e n. 24 del ranking WTA, e l'olandese Arantxa Rus, n. 70 al mondo, ad aprire il main draw della 31ma edizione del Palermo Ladies Open. Sarà l ...

Palermo Ladies Open, Martina Trevisan al terzo turno di qualificazione

Martina Trevisan continua la sua marcia nel tabellone di qualificazioni dei 31^ Palermo Ladies Open. La tennista italiana, n. 153 al mondo, ha avuto la meglio su Varvara Gracheva, testa di serie n. 1 ...

Sarà la sfida tra Donna Vekic, croata, testa di serie n. 6 e n. 24 del ranking WTA, e l'olandese Arantxa Rus, n. 70 al mondo, ad aprire il main draw della 31ma edizione del Palermo Ladies Open. Sarà l ...Martina Trevisan continua la sua marcia nel tabellone di qualificazioni dei 31^ Palermo Ladies Open. La tennista italiana, n. 153 al mondo, ha avuto la meglio su Varvara Gracheva, testa di serie n. 1 ...