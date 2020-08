Civitavecchia, il sindaco accusa la Asl per i positivi sulle navi da crociera (Di domenica 2 agosto 2020) "La Asl ha minimizzato". Così Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, ha commentato la notizia delle due navi Costa Crociere ferme al porto per tre membri dell`equipaggio, due della Costa Deliziosa, uno della Favolosa, risultati positivi al Coronavirus. "Ho appreso questa notizia certo non con piacere. Le navi sono una risorsa per Civitavecchia e guai a chi tocca il crocierismo, ma un po` di preoccupazione c`è. Ora sto rientrando per avere un`analisi più precisa. Stasera incontrerò il vicesindaco che ha seguito da vicino la vicenda, in mia assenza", ha detto Tedesco all'Adnkronos. "Sono stato avvertito ieri sera, mi hanno poi chiamato dalla Asl - continua - minimizzando, ... Leggi su iltempo

tempoweb : #Civitavecchia, il sindaco accusa la #Asl per i positivi sulle #navi da #crociera - Maurizio2L : Questo scooter è parcheggiato su di una terrazza pubblica ma utilizzata dai bambini handicappati in cura dal dott s… - SILVIARAPACCIO1 : @ErnestoTedesco Sindaco complimenti per tutto quanto fatto finora..Felicissima di averla votata.. Una domanda: è es… - Etrurianews : TARQUINIA - Tarquinia in festa. Une festa gioiosa per accogliere l’ingresso ufficiale in diocesi del nuovo Vescovo… - ilfaroonline : #Area_fitness in un parco cittadino, consegnata la petizione al Sindaco di Civitavecchia -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia sindaco Coronavirus, il sindaco di Civitavecchia: “In porto nave con 12 positivi, altre in arrivo” L'agone Coronavirus, è allarme sul litorale romano: contagi da Sabaudia a Civitavecchia

È stato così per il gruppo di amici nel quale c’era il bagnino di Sabaudia e che hanno frequentato locali che adesso vanno presidiati». Intanto il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, ha emanato ...

Coronavirus, a Civitavecchia bloccati 80 studenti spagnoli all’imbarco. Il sindaco: “Quattro con febbre, affidati alla Asl”

Ottanta studenti spagnoli sono stati fermati nella notte nel porto di Civitavecchia: stavano per imbarcarsi per raggiungere Barcellona, ma quattro di loro avevano la febbre. Partenza bloccata e caos s ...

È stato così per il gruppo di amici nel quale c’era il bagnino di Sabaudia e che hanno frequentato locali che adesso vanno presidiati». Intanto il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, ha emanato ...Ottanta studenti spagnoli sono stati fermati nella notte nel porto di Civitavecchia: stavano per imbarcarsi per raggiungere Barcellona, ma quattro di loro avevano la febbre. Partenza bloccata e caos s ...