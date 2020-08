Una vita: anticipazioni doppio appuntamento di oggi 1 agosto 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) anticipazioni e trame del doppio appuntamento di oggi, 1 agosto 2020, di Una vita: Servante ha aiutato Marcelina alle prese con l’allergia, ma poi si sente fare delle accuse spiacevoli. Genoveva tende un tranello a Marlene per sbarazzarsi di lei. Marcelina ha fatto molto arrabbiare e rimanere male Servate: aveva avuto un comportamento cos strano da far pensare avesse un problema mentale. La ragazza aveva sottratto un oggettoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

