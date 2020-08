Una doppietta di Gaetano ferma il Pordenone (Di sabato 1 agosto 2020) Gol e spettacolo allo stadio Zini di Cremona in occasione della 38a giornata di campionato. La Cremonese di Bisoli ospita il Pordenone di Tesser. Entrambe le squadre hanno messo al sicuro i loro obiettivi: la Cremonese è matematicamente salva mentre il Pordenone è ai play-off. Una sfida ricca di gol che vede però trionfare l’equilibrio grazie ad una doppietta di Gaetano che risponde alle reti del Pordenone. La doppietta di Gaetano E’ una partita piacevole quella che va in scena allo Zini. A sbloccarla è il Pordenone che trova la rete del vantaggio su calcio di rigore. Freddo Tremolada che spiazza Volpe e sblocca la gara. Il pareggio della Cremonese arriva dopo due minuti, esattamente al minuto 17. ... Leggi su sport.periodicodaily

