Trump dice no alla cessione di TikTok a Microsoft e annuncia un decreto per vietare l’app negli Stati Uniti (Di sabato 1 agosto 2020) A poche ore dalla rivelazione del New York Times, secondo cui Microsoft sarebbe in trattativa per acquistare TikTok, è arrivato il no di Donald Trump. Secondo quanto riporta Cnbc, il presidente Usa si sarebbe detto «fermamente contrario» a un accordo. E ha annunciato l’intenzione di varare un decreto per vietare la popolare app cinese nel Paese. «TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, li metteremo al bando negli Stati Uniti», ha detto Trump. Al momento TikTok è di proprietà della ByteDance, un’azienda cinese che è valutata 100 miliardi di dollari. Già in passato Donald ... Leggi su open.online

