Treni, si torna al distanziamento Speranza ripristina l’obbligo (Di sabato 1 agosto 2020) C'e' il no del ministro della Salute, Roberto Speranza, all'allentamento a bordo dei Treni delle misure di contenimento dell'epidemia da coronavirus, annunciato ieri con una serie di precisazione da parte del Mit. E con una nuova ordinanza ribadisce l'obbligo del distanziamento e l'obbligo dell'uso di mascherine. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

giorgio_gori : Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degl… - Corriere : Distanziamento sui treni, si torna indietro. Il governo a Trenitalia e Italo: «No ai convogli pieni» - IlContiAndrea : #Speranza firma l'ordinanza: 'Non allentare misure di sicurezza sui treni. È giusto che restino in vigore le regole… - imelda3959 : RT @giorgio_gori: Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degli scie… - CarolRognoni : RT @giorgio_gori: Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degli scie… -