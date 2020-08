Stelle di Puglia (Di sabato 1 agosto 2020) La Puglia è una delle destinazioni per le vacanze più in crescita negli ultimi anni, tra le mete preferite da italiani e stranieri. A questo afflusso si unisce anche l’eco mediatica che anche quest’anno riguarda vip e celebrità che hanno scelto la Puglia per eventi matrimoniali fastosi, sfilate di moda o per festeggiare ricorrenze. Negli anni, per soddisfare anche questo tipo di clientela, la regione ha saputo sviluppare strutture di vero prestigio, riconosciute e apprezzate in tutto il mondo. I dati dell’agenzia regionale del turismo parlano di incrementi a due cifre confrontando la stagione 2019 con la precedente: +11,5% di presenze straniere, percentuale che arriva al 60% se si considera il periodo 2015-2019. Con un totale di oltre 4 milioni di arrivi totali nel 2019, tra italiani e stranieri, si è ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Stelle Puglia Stelle di Puglia Linkiesta.it Il disastro ignorato. Rapporto Ispra sul consumo di suolo in Italia

Il rapporto ISPRA 2019 ci dice che quest’anno abbiamo divorato 50 chilometri quadrati, con la conseguente distruzione dei nostri ecosistemi. Manca una direttiva europea in materia, mentre la proposta ...

Meteo – Inizio settimana con forte vento e grandine di grossa dimensioni

Già da Lunedì Ciclone atlantico. Siamo giunti ormai all’epilogo di questa prima e severa ondata di caldo africano che ha dispensato afa alle stelle e temperature elevatissime su molti angoli d’Italia.

