Sabaudia, trovato un altro bagnino positivo: chiuso il Lido Azzurro (Di sabato 1 agosto 2020) L’Unità di Crisi della Regione Lazio rende nota la presenza di un altro caso di Coronavirus a Sabaudia. Anche questa volta, purtoppo, si tratta di un bagnino. “La Asl di Latina ha disposto la chiusura temporanea di altro stabilimento balneare per positività di un bagnino. Si tratta del Lido Azzurro di Sabaudia. In corso le operazioni di contact tracing e di sanificazione dei locali.” In corso l’indagine epidemiologica. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Sabaudia, trovato un altro bagnino positivo: chiuso il Lido Azzurro - LatinaBiz : Lungomare di Sabaudia Non si ferma in provincia per l'allarme coronavirus per la presenza di nuovi contagiati.… - flaxi19671 : @robersperanza Il Bangla trovato a Sabaudia andrebbe messo in carcere. Ma no ? Noi siamo buonisti del cazzo !!! Fate schifo -

LATINA – “I contagi di oggi sono un duro colpo per i negazionisti. A chi non usa la mascherina dico semplicemente: tanti auguri”. Il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati parla dopo o ...

Coronavirus Latina, positivi 5 amici del bagnino: in corso le indagini della Asl

Si registrano nella giornata di oggi 5 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Latina così ripartiti: 3 a Latina, 2 a Sabaudia. I contagi sono tutti connessi al bagnino trovato positivo ieri. Nella ...

