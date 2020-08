PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Pirlo e dedica solo un boxino ad Osimhen (Di sabato 1 agosto 2020) "Signora c'è Pirlo". L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle grandi manovre in casa Juventus. Leggi su tuttonapoli

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Salvini, processo al pugile suonato [Continua su - borghi_claudio : Com'era la prima pagina con conte e l'assegno da 209 miliardi? #StopMes - RegLiguria : L'ultima partitura del maestro Ennio Morricone aprirà il Concerto per Genova di questa sera: un brano inedito compo… - partenope75 : RT @Diffidato_: ??Kim Jong Un: quindi mi state dicendo che in Italia la prima pagina della @Gazzetta_it è sull’allenatore dell’Under 23 di… - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Pirlo e dedica solo un boxino ad Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA

casanapoli.net

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo: ‘Game over. La notte non è granata addio al sogno playoff «La semina prosegue». Gondo illude, poi pari Spezia e follia Maistro. Nzola chiude i conti ...Pressata dall’Antitrust, Alitalia ha preso l’impegno di rimborsare ai clienti che lo chiederanno i biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno. Saranno messi a disposizione dei consumatori canali ...