Nubifragio in Afghanistan, pesante bilancio: ci sono morti e dispersi (Di sabato 1 agosto 2020) Nubifragio in Afghanistan, è pesante il bilancio con la morte di quindici bambini e una donna, ma ci sono ancora dispersi Un Nubifragio in Afghanistan ha causato la morte di almeno quindici bambini e di una donna. pesante dunque il bilancio dopo le piogge torrenziali che hanno colpito un villaggio ad Est del paese. Zona particolarmente colpita è il distretto di Kooz Kunar, nella provincia di Nangarhar. A dare notizia dei numeri della catastrofe è il portavoce dell’amministrazione del distretto. Purtroppo il numero di quindici bambini deceduti sembra destinato a salire perché ci sono ancora dei dispersi. Le vittime erano molto piccole: ... Leggi su bloglive

