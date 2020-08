Muore Alan Parker, il primo tributo è Benvenuti in paradiso, su Rai Movie alle 11.55 (Di sabato 1 agosto 2020) Era malato da tempo ed è morto ieri Sir Alan William Parker, noto regista britannico. Aveva 76 anni. Quest’oggi la Rai ha deciso di celebrarlo trasmettendo innanzitutto alle 11.55 ‘Benvenuti in paradiso’, fim del 1990 legato all’attacco di Pearl Harbor e presentato in concorso al 43esimo festival di Cannes. alle 11.55 “Benvenuti in paradiso” di … L'articolo Muore Alan Parker, il primo tributo è Benvenuti in paradiso, su Rai Movie alle 11.55 NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

indicalita : @ilpost @lucasofri muore Alan Parker ed è tristezza doppia. Quando muore un regista (e in generale un artista), non… - luca_carioli : Muore Alan Parker e mi accorgo di aver visto, tra i suoi film, solo Angel Heart - ascensore per l'inferno. Tra l'al… - tusciaweb : Lutto nel mondo del cinema, muore Alan Parker Londra – È morto stamattina a 76 anni, dopo una lunga malattia, il r… - stefanociavatta : e proprio quest'anno vai a vedere che muore il grande Alan Parker registra proprio di Mississippi Burning - AngeloBERARDIN1 : RT @corriereveneto: #Belluno, il malore e l’agonia: Alan Scussel muore a 34 anni -