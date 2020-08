Lo strano caso dei positivi al Coronavirus che non hanno avuto contatti con altri portatori (Di sabato 1 agosto 2020) Nell’Alta Garonna, la regione di Tolosa, nel sud-est della Francia sono stati trovati alcuni giovani tra i venti e i trenta anni positivi al Coronavirus SARS-COV-2 senza che abbiano avuto contatti accertati con altri malati. La vicenda è stata raccontata da La Depeche du Midi e viene definita come quella dei “casi isolati”. La zona era stata relativamente risparmiata da COVID-19 ma nelle ultime settimane un numero crescente di persone di Tolosa e della banlieue è stato contagiato senza aver avuto contatti diretti con persone positive di loro conoscenza. L’agenzia di stampa ANSA scrive che Per Jean-Jacques Morfoisse, responsabile della locale Agenzia regionale della Salute, “con 170 casi nuovi in 7 giorni, l’Alta Garonna ... Leggi su nextquotidiano

