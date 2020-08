Incidente mortale in Puglia: scontro tra auto e moto (Di sabato 1 agosto 2020) Incidente mortale in Puglia, nel leccese uno scontro tra auto e moto è fatale ad un 54enne che perde la vita. Il ferito è ricoverato in ospedale Un Incidente mortale in Puglia è stato fatale per un uomo 54enne di Martano morto quasi sul colpo. Nel tardo pomeriggio, sulla strada che conduce da Borgagne a Torre Sant’Andrea, all’altezza di Marina di Melendugno, nel leccese, si è consumato il tragico sinistro. Uno scontro violento tra un veicolo ed una moto di grande cilindrata che è costata la vita al centauro. La donna che era in sua compagnia, come passeggero, è rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale; ignote al momento le sue condizioni. ... Leggi su bloglive

LECCE - Un incidente mortale si è verificato sulla strada che da Borgagne conduce a Torre Sant'Andrea, marina di Melendugno (Lecce). A perdere la vita un uomo di 54 anni di Martano, che in sella alla ...

L’impatto è stato violentissimo e lo si è potuto notare dalle condizioni della moto, letteralmente esplosa con pezzi che erano ovunque e con il serbatoio che si è staccato dal telaio. I rilievi dei Ca ...

