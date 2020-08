In vacanza a Formentera, 13enne cade dalla scogliera: adesso lotta tra la vita e la morte. 'Volo di 10-15 metri' (Di sabato 1 agosto 2020) In vacanza a Formentera, 13enne cade dalla scogliera: adesso lotta tra la vita e la morte. ' Volo di 10-15 metri '. Un ragazzino di 13 anni si trova in ospedale in fin di vita dopo essere scivolato in ... Leggi su leggo

Doct_Manhattan : RT @Filomen30847137: Giorgio Gori: 'Andate in vacanza in Italia, per far ripartire l'economia'... Con la moglie Cristina Parodi, vola a For… - Monica24675734 : RT @Filomen30847137: Giorgio Gori: 'Andate in vacanza in Italia, per far ripartire l'economia'... Con la moglie Cristina Parodi, vola a For… - acca_2 : RT @RadioSavana: 'Andate in vacanza in Italia per far ripartire l'economia.' Cit. Giorgio Gori (Pd), Formentera. #RadioSavana - vale2bertoni : RT @Filomen30847137: Giorgio Gori: 'Andate in vacanza in Italia, per far ripartire l'economia'... Con la moglie Cristina Parodi, vola a For… - Dov_EL : RT @RadioSavana: 'Andate in vacanza in Italia per far ripartire l'economia.' Cit. Giorgio Gori (Pd), Formentera. #RadioSavana -

In tutto questo che un ragazzo di 16 anni sia finito in coma etilico diventa quasi un dettaglio. Né è servita, finora, la protesta dei taxisti e della cooperativa barcaioli. I primi si fermano a mezza ...

Per il rilancio dell'economia italiana, le vacanze in Italia sono state una delle soluzioni suggerite in questi mesi di gravissima crisi. Quello turistico è stato uno dei settori maggiormente colpiti, ...

