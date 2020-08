Fontana e le mancate zone rosse, era tutto pronto: l’elenco dei comuni mai chiusi (audio esclusivo Fanpage) (Di sabato 1 agosto 2020) Un’altra tegola si abbatte sul governo regionale della Lombardia a guida leghista, già ampiamente criticato per la gestione dell’emergenza legata al Covid-19.Secondo un audio esclusivo di Fanpage.it, quando era già conclamata l'esplosione dell’epidemia in regione, partita dal focolaio lodigiano, era tutto pronto per dichiarare la zona rossa in altri 9 comuni (6 in provincia di Lodi e 3 in quella di Cremona), ma alla fine non se ne fece niente. Per motivi di opportunità politica, accusano dall’opposizione.Di allargare la zona rossa da 10 a 19 comuni se ne era parlato già la sera del 23 febbraio, giorno in cui Codogno e altri 9 centri del lodigiano erano entrati in lockdown. Alla riunione partecipavano il governatore ... Leggi su blogo

