Evasione fiscale, attenzione alla pancia degli italiani: è lì che sta per scoppiare il Big Bang (Di sabato 1 agosto 2020) C’è qualcosa che mi sfugge. Forse. Ho più volte ribadito che la lotta alla Evasione fiscale, alla “grande” Evasione fiscale, si fa in banca. Togliamoci la maschera e diciamo una volta per tutte dove si trovano i grandi patrimoni delle categorie “protette” tra cui, così come denunciato nel libro Io vi accuso (Chiarelettere), ci sono anche i rappresentanti del clero e la potente lobby dei commercianti cinesi. E soprattutto, senza filtri, chiariamo chi sono i complici! L’Evasione fiscale sta nelle banche (anche) italiane ma non si vede. Per combattere invece la nano-Evasione fiscale ed imporre un maggior controllo sulla possibilità di riciclare danaro sporco, ... Leggi su ilfattoquotidiano

meprohibeat : @Gabriel72105917 @Maximix1970 @carminebrancagl @repubblica 85mld si evasione fiscale annua del nord. 35mld (meno de… - gcarlo62 : @gadlernertweet Tutto torna, evasione fiscale stimata 100Mdi annui, lavoro nero stimato 3 Milni persone, incidenti… - info_zampa : @gadlernertweet ci sarà un errore, Gad, in Italia i problemi sono il reddito di cittadinanza, lo smart working e i… - marx821966 : @Fabioleon777 @fattoquotidiano i migranti, caro coglione razzista, costano allo stato lo 0,02 del PIL..... CI COSTA… - Fulfifar : @carlogubi @LegaSalvini Condivido in pieno. Credo che si possa aggiungere istigatore all'evasione fiscale. -

Ultime Notizie dalla rete : Evasione fiscale Evasione fiscale, attenzione alla pancia degli italiani: è lì che sta per scoppiare il Big Bang Il Fatto Quotidiano Fontana, faro dei pm sul prezzo dei camici: sei euro invece di 1.99

Intanto, i militari del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza stanno esaminando le carte sequestrate nella sede della società e puntano a verificare se davvero Dini, già alla fine di ma ...

Ecco le condizioni che Bruxelles imporrà all’Italia con il Recovery Fund

Quest’ultimo accordo non può certo essere presentato come un avanzamento dell’idea di Europa comunitaria, tanto meno federalista. La Commissione emetterà obbligazioni, vero, e ci saranno de facto tras ...

Intanto, i militari del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza stanno esaminando le carte sequestrate nella sede della società e puntano a verificare se davvero Dini, già alla fine di ma ...Quest’ultimo accordo non può certo essere presentato come un avanzamento dell’idea di Europa comunitaria, tanto meno federalista. La Commissione emetterà obbligazioni, vero, e ci saranno de facto tras ...