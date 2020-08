Covid, per la Cgia a rischio default 1,7 milioni di micro imprese (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Quattro micro imprese su 10, poco meno di 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria esplosa nei mesi scorsi. A dirlo è la Cgia dopo aver appreso i risultati dell'ultima nota mensile pubblicata dall'Istat sull'andamento dell'economia italiana. L'Istituto, infatti, ha realizzato un sondaggio su un campione rappresentativo di aziende italiane di diversa dimensione da dove è emerso che le micro realtà aziendali sono, tra tutte, quelle più in difficoltà.“Ci riferiamo – esordisce il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo – a quel ceto medio produttivo costituito da imprese dei servizi, negozianti, botteghe artigiane e partite Iva con ... Leggi su iltempo

caritas_milano : L'allarme di #Caritas: Tratta di esseri umani, con Covid più violenza e sfruttamento. Nel mondo 40 milioni di vitt… - GassmanGassmann : Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19 | #ionondimentico #rispettiamoleregole per loro.?? - caritas_milano : Effetti devastanti dell'Emergenza Covid-19 Pil Italia -12,4%: contrazione senza precedenti e allarme per oltre 2.1… - StinaVik : @carlakak Per tutti quelli che” Il Covid non esiste ma i migranti ci infettano e il ponte di Genova va a pannelli d… - AntonellaColoru : RT @repubblica: Per chi non crede che il Covid esista -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Covid, migranti positivi a Treviso e test per oltre 60 contatti. Zaia: i centri vanno chiusi Corriere della Sera Sanità, Giordano (Ugl):”In emergenza Covid-19 non è pensabile sperperare danaro pubblico per Medicina Veterinaria Apicultura”

“Il Presidente della Giunta Regionale deve prendere atto che fino alla sua elezione in questa regione si sono usati solo toni trionfalistici dove non si è mai vigilato sulle necessità del cittadino ma ...

Determinazione lavoratore intermittente

avevo richiesto il bonus covid-19 per i lavoratori intermittenti e mi aspettavo che mi fosse riconosciuto visto che lavoro a chiamata per una società di calcio di Serie A, solo in occasione delle part ...

“Il Presidente della Giunta Regionale deve prendere atto che fino alla sua elezione in questa regione si sono usati solo toni trionfalistici dove non si è mai vigilato sulle necessità del cittadino ma ...avevo richiesto il bonus covid-19 per i lavoratori intermittenti e mi aspettavo che mi fosse riconosciuto visto che lavoro a chiamata per una società di calcio di Serie A, solo in occasione delle part ...