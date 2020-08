Coronavirus, in Francia incalzano i contagi: oltre 1.300 in 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) Peggiora la situazione Coronavirus in Francia, che registra oltre 1.300 casi di contagio in 24 ore. Sono circa 15 i nuovi focolai posti sotto osservazione che, sommandosi ai precedenti, fanno salire il totale a 157. Preoccupano anche Germania e Spagna. Aumentano i casi di Coronavirus in Francia, provocando una nuova improvvisa impennata di casi. Per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

petergomezblog : Coronavirus, tonfo del pil in Francia nel secondo trimestre: -13,8%. È crollo record - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - fattoquotidiano : Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso l… - zazoomblog : Coronavirus oltre 1.300 nuovi casi in Francia - Negli Usa 69mila contagi e più di 1.400 morti in 24 ore -… - n_nad1a : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso lo s… -